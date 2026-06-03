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Андрей Аршавин ответил, не хотел ли бы он, чтобы его все забыли

Андрей Аршавин ответил, не хотел ли бы он, чтобы его все забыли
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Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин ответил на вопрос о своём отношении к славе. Аршавин завершил карьеру футболиста в 2018 году, когда выступал за «Кайрат».

— Вы не любите славу?
— Ну, мне её просто и хватает, хватило за… То есть я там известен и знаменит уже 25 лет.

— Хотели бы, чтобы вас весь мир в один день забыл, вы были бы просто обычным человеком Андреем Аршавиным?
— Нет. Хочу… Вот то, как складывается, чтобы так и было. Если когда-то случится так, что меня забудут в один день… Пускай, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале Fonbet.

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