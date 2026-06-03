Женская сборная России обыграла национальную команду Китая

Женская сборная России по футболу провела товарищеский матч с национальной командой Китая. Встреча прошла в Ухане на стадионе «Пять колец» и началась в 14:35 мск. Финальный свисток главного арбитра зафиксировал победу российской сборной — 2:1.
В составе сборной России отличились Наталья Машина и Азалия Зальмиева. За китаянок единственный гол забила Ванг Шуанг.
Отметим, за последние 10 лет команды встречались четырежды, все эти игры завершились в пользу КНР.
После этого матча женская сборная России останется в Ухане. 7 июня у команды запланирована ещё одна игра с Китаем. Встреча пройдёт в закрытом для прессы и болельщиков режиме. Начало матча – в 14:00 мск.
С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров.