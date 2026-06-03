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«Кристал Пэлас» выбрал нового тренера вместо Гласнера — Фабрицио Романо

«Кристал Пэлас» выбрал нового тренера вместо Гласнера — Фабрицио Романо
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Английский «Кристал Пэлас» определился с приоритетным кандидатом на пост главного тренера. Лондонский клуб хочет назначить Пьера Сажа из «Ланса», об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным источника, «Кристал Пэлас» существенно продвинулся в переговорах с Сажем. Стороны близки к договорённости.

Ранее другие инсайдеры сообщали, что Саж принял решение покинуть «Ланс». При этом действующий тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер, который оставит команду летом, близок к назначению в «Милан».

«Кристал Пэлас» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Также клуб выиграл Лигу конференций УЕФА.

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