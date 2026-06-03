Председатель правления санкт-петербургского «Зенита» Константин Зырянов заявил, что не хочет оценивать судейство в российском футболе, при этом отметив, что к нему всегда будут вопросы у болельщиков и игроков.

«Скажу так: мне не платят за оценку судейства. Есть люди, которые оценят и всё расскажут, как надо. Есть ли вопросы к судейству? Вы знаете, всегда есть вопросы к судейству у всех. Как бы ни судили, всё равно будут вопросы, начиная с болельщиков и заканчивая футболистами, спортсменами. Вопросы будут всегда. Но оценивать я не буду», — приводит слова Зырянова ТАСС.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2025/2026.