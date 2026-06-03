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Глава «Локомотива» Нагорных заявил, что у клуба нет долгов

Глава «Локомотива» Нагорных заявил, что у клуба нет долгов
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Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что клуб не имеет никаких долгов.

«Никаких долговых обязательств у «Локомотива» нет», — приводит слова Нагорных ТАСС.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что долги «Локомотива» превышают 1 млрд рублей. Отмечалось, что во время прохождения лицензирования на следующий сезон клуб включил в доходную часть продажи полузащитников Алексея Батракова и Артёма Карпукаса, защитника Сесара Монтеса и нападающего Дмитрия Воробьёва, чтобы получить право играть в следующем сезоне, иначе был риск неполучения лицензии.

По итогам минувшего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Локомотив» стал бронзовым призёром.

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