Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Челябинск» подписал экс-полузащитника «Ротора» Илью Сафронова на два года

«Челябинск» подписал экс-полузащитника «Ротора» Илью Сафронова на два года
Комментарии

Футбольный клуб «Челябинск» объявил о подписании полузащитника Ильи Сафронова. В прошлом сезоне хавбек играл за волгоградский «Ротор», где стал лидером по результативности. Соглашение с футболистом рассчитано на два года.

Илья Сафронов начал свою профессиональную карьеру в «Сибири», где выступал с 2018 по 2021 год. Затем он играл за «Олимп Долгопрудный» в сезоне-2021/2022, после чего вернулся в «Ротор», где провёл два сезона. В 2024 году футболист подписал контракт с «Сочи», однако вскоре вернулся в волгоградский клуб, за который продолжал свои выступления до 2026 года.

В сезоне-2025/2026 в Первой лиге за «Ротор» Сафронов провёл 30 матчей, забил семь голов и сделал одну голевую передачу.

Материалы по теме
Официально
«Челябинск» сообщил о переходе экс-игрока «Ротора» Макарова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android