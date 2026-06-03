«Челябинск» подписал экс-полузащитника «Ротора» Илью Сафронова на два года

Футбольный клуб «Челябинск» объявил о подписании полузащитника Ильи Сафронова. В прошлом сезоне хавбек играл за волгоградский «Ротор», где стал лидером по результативности. Соглашение с футболистом рассчитано на два года.

Илья Сафронов начал свою профессиональную карьеру в «Сибири», где выступал с 2018 по 2021 год. Затем он играл за «Олимп Долгопрудный» в сезоне-2021/2022, после чего вернулся в «Ротор», где провёл два сезона. В 2024 году футболист подписал контракт с «Сочи», однако вскоре вернулся в волгоградский клуб, за который продолжал свои выступления до 2026 года.

В сезоне-2025/2026 в Первой лиге за «Ротор» Сафронов провёл 30 матчей, забил семь голов и сделал одну голевую передачу.