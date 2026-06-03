Прошла жеребьёвка возможных переходных матчей Второй лиги «А» в группе «Золото»

Состоялась процедура жеребьёвки возможных переходных матчей среди команд Leon-Второй лиги А группы «Золото» за право участия в Лиге Pari в сезоне-2026/2027. Переходные матчи за право выступать в Первой лиге проходят после завершения второго этапа группы «Золото» дивизиона «А». Команды, занявшие 7–10-е места в группе «Золото», играют стыковые матчи с клубами из дивизиона «Б».

Расписание переходных матчей (в случае их проведения):

17 июня. Клуб первого этапа — клуб второго этапа;

21 июня. Клуб второго этапа – клуб первого этапа.

Согласно действующему регламенту участниками переходных матчей после завершения второго этапа соревнования в группе «Золото» могут быть только команды, которые получили лицензию РФС-2 на сезон-2026/2027 годов в Первой лиге.