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Прошла жеребьёвка возможных переходных матчей Второй лиги «А» в группе «Золото»

Прошла жеребьёвка возможных переходных матчей Второй лиги «А» в группе «Золото»
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Состоялась процедура жеребьёвки возможных переходных матчей среди команд Leon-Второй лиги А группы «Золото» за право участия в Лиге Pari в сезоне-2026/2027. Переходные матчи за право выступать в Первой лиге проходят после завершения второго этапа группы «Золото» дивизиона «А». Команды, занявшие 7–10-е места в группе «Золото», играют стыковые матчи с клубами из дивизиона «Б».

Расписание переходных матчей (в случае их проведения):

17 июня. Клуб первого этапа — клуб второго этапа;

21 июня. Клуб второго этапа – клуб первого этапа.

Согласно действующему регламенту участниками переходных матчей после завершения второго этапа соревнования в группе «Золото» могут быть только команды, которые получили лицензию РФС-2 на сезон-2026/2027 годов в Первой лиге.

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