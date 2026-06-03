Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Баварии» Карл: Месси всегда был моим примером для подражания

Полузащитник «Баварии» Карл: Месси всегда был моим примером для подражания
Комментарии

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Ленарт Карл назвал своим примером для подражания аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«На моём левом щитке есть [изображение] Месси. Он был моим примером для подражания с тех пор, как я начал играть в футбол – он левоногий, невысокий и творит невероятные вещи с мячом. То, что Лионель рядом со мной, даёт пищу для размышлений. Это лишь стимул упорно трудиться, чтобы заявить о себе на самом высоком уровне», – приводит слова Карла сайт «Баварии».

В минувшем сезоне 18-летний немец провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и восемью результативными передачами.

Материалы по теме
Месси идёт за вторым чемпионатом мира. Спасибо группе J
Месси идёт за вторым чемпионатом мира. Спасибо группе J
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android