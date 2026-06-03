Полузащитник «Баварии» Карл: Месси всегда был моим примером для подражания

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Ленарт Карл назвал своим примером для подражания аргентинского нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси.

«На моём левом щитке есть [изображение] Месси. Он был моим примером для подражания с тех пор, как я начал играть в футбол – он левоногий, невысокий и творит невероятные вещи с мячом. То, что Лионель рядом со мной, даёт пищу для размышлений. Это лишь стимул упорно трудиться, чтобы заявить о себе на самом высоком уровне», – приводит слова Карла сайт «Баварии».

В минувшем сезоне 18-летний немец провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и восемью результативными передачами.