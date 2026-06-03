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Полузащитник «РБ Лейпциг» Баумгартнер не сыграет на ЧМ-2026 из-за травмы

Полузащитник «РБ Лейпциг» Баумгартнер не сыграет на ЧМ-2026 из-за травмы
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Полузащитник «РБ Лейпциг» и сборной Австрии Кристоф Баумгартнер пропустит чемпионат мира 2026 года из-за травмы бедра.

«Кристоф Баумгартнер пропустит чемпионат мира в составе национальной команды. Это подтвердилось после сегодняшнего МРТ-сканирования. 26-летний футболист получил мышечную травму правого бедра. Желаем тебе всего наилучшего, Бауми!» – сообщает официальный аккаунт сборной Австрии в социальной сети X.

По итогам сезона Баумгартнер провёл 43 матча за клуб и сборную, в которых забил 18 голов и отдал восемь результативных передач.

На первенстве мира сборная Австрии сыграет в группе J с командами Аргентины, Алжира и Иордании.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Календарь ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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