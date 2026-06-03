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«Аякс» близок к подписанию полузащитника «Реала» — Моретто

«Аякс» близок к подписанию полузащитника «Реала» — Моретто
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Амстердамский «Аякс» находится на завершающей стадии переговоров о подписании контракта с центральным полузащитником мадридского «Реала» Даниеля Себальоса. По информации журналиста и инсайдера Маттео Моретто в соцсети, 29-летний игрок может перейти в нидерландский клуб этим летом.

Себальос намерен покинуть «Реал» в поисках большей игровой практики, так как тренерский штаб клуба отдаёт предпочтение более молодым футболистам. «Аякс» предложил «Реалу» сумму около € 6 млн за трансфер Себальоса, однако клуб из Мадрида пока не дал окончательного ответа на это предложение. В текущем сезоне полузащитник провёл 23 матча за «Реал», не забив ни одного гола и не сделав ни одной результативной передачи.

Контракт Себальоса с мадридским клубом действует до 2027 года. Его рыночная стоимость, согласно данным Transfermarkt, составляет € 8 млн.

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