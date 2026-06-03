Моуринью требует подписать защитника «Манчестер Сити» в «Реал» — Перейро

Мадридский «Реал» готовится к возможному трансферу защитника «Манчестер Сити» и сборной Хорватии Йошко Гвардиола. Жозе Моуринью, который вскоре должен возглавить «Реал», выразил желание видеть 24-летнего игрока в составе «сливочных». Об этом сообщает испанский журналист Альберто Перейро в соцсети.

По данным источника, Моуринью сообщил президенту клуба Флорентино Пересу о своих намерениях укрепить линию обороны. Перес согласился с просьбой тренера и пообещал предпринять шаги для приобретения Гвардиола. Ранее поступали сообщения, что «Барселона» также проявляла интерес к хорватскому защитнику.

В текущем сезоне Гвардиол провёл 25 матчей за «Манчестер Сити», забив два гола и сделав пять результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Йошко Гвардиола составляет € 70 млн.