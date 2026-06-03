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Де ла Фуэнте: уверены, что Ямаль будет готов к 15 июня, но не факт, что он сыграет

Де ла Фуэнте: уверены, что Ямаль будет готов к 15 июня, но не факт, что он сыграет
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте не исключил, что вингер Ламин Ямаль будет готов к первому матчу чемпионата мира. Ранее сообщалось, что игрок «Барселоны» может пропустить старт ЧМ-2026 из-за травмы, полученной при исполнении пенальти в игре Ла Лиги с «Сельтой» 22 апреля (1:0).

«Ни Ламин, ни Нико [Уильямс], ни Виктор [Муньос] не сыграют [с Ираком] завтра. Мы уверены, что Ламин будет готов к 15-му числу. Если так пойдёт и дальше, он, возможно, будет готов, но это не гарантирует, что Ямаль сыграет. Будем оценивать ситуацию по мере её развития», – приводит слова де ла Фуэнте Mundo Deportivo.

15 июня состоится первый матч сборной Испании на чемпионате мира — 2026. Испанцы сыграют с командой Кабо-Верде.

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