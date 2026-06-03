Несколько клубов МЛС интересуются полузащитником «Наполи» — Скира

Атакующий полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне может сменить клубную прописку: несколько команд МЛС проявляют интерес к 34-летнему бельгийцу. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети.

Контракт Де Брёйне с «Наполи» действует до 2027 года и включает опцию продления на один год. Однако сам игрок пока не принял решение о будущем. Хавбек подписал контракт с «Наполи» в 2025 году, перейдя в команду в качестве свободного агента из «Манчестер Сити».

В текущем сезоне он провёл 21 матч за неаполитанцев, забив пять голов и сделав четыре результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Кевина Де Брёйне составляет € 8 млн.