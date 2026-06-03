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Несколько клубов МЛС интересуются полузащитником «Наполи» — Скира

Несколько клубов МЛС интересуются полузащитником «Наполи» — Скира
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Атакующий полузащитник «Наполи» Кевин Де Брёйне может сменить клубную прописку: несколько команд МЛС проявляют интерес к 34-летнему бельгийцу. Об этом сообщает журналист и инсайдер Николо Скира в соцсети.

Контракт Де Брёйне с «Наполи» действует до 2027 года и включает опцию продления на один год. Однако сам игрок пока не принял решение о будущем. Хавбек подписал контракт с «Наполи» в 2025 году, перейдя в команду в качестве свободного агента из «Манчестер Сити».

В текущем сезоне он провёл 21 матч за неаполитанцев, забив пять голов и сделав четыре результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость Кевина Де Брёйне составляет € 8 млн.

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