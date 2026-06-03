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18-летний игрок «Баварии» Карл ответил, у кого из одноклубников больше всего учится

18-летний игрок «Баварии» Карл ответил, у кого из одноклубников больше всего учится
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18-летний полузащитник «Баварии» Ленарт Карл рассказал, кто из одноклубников его особенно впечатляет и у кого он учится.

— Вы тренируетесь каждый день с игроками, которые уже многого добились и имеют огромный опыт. У кого вы больше всего учитесь?
— Мне особенно нравится наблюдать за Майклом Олисе. Он играет в похожих условиях, тоже левоногий, у него есть хладнокровие с мячом, у которого я могу многому научиться. Например, меня впечатляет то, что Джо [Киммих] или Гарри [Кейн] делают вне поля. Как они работают в тренажёрном зале, насколько серьёзно они к этому относятся и насколько профессионально выполняют свою повседневную работу. Это действительно впечатляет, — приводит слова Карла сайт «Баварии».

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