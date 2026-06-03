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Данил Круговой стал лучшим игроком ЦСКА в мае по версии экспертов и болельщиков

Данил Круговой стал лучшим игроком ЦСКА в мае по версии экспертов и болельщиков
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Защитник ЦСКА Данил Круговой стал лучшим игроком московской команды в мае по мнению экспертов и болельщиков. За фулбека проголосовали 11 365 участников опроса. Второе и третье место заняли игрок обороны Кирилл Данилов (1371) и полузащитник Матвей Кисляк (1369). Об этом сообщает телеграм-канал армейцев.

В прошлом месяце футболист красно-синих забил гол и отдал результативную передачу в дерби с «Локомотивом» (3:1) в 30-м туре Российской Премьер-Лиги. Также с защитником на поле ЦСКА обыграл нижегородский «Пари НН» (2:1) и уступил санкт-петербургскому «Зениту» (1:3).

По итогам сезона-2025/2026 Данил Круговой провёл 43 матча за московский клуб во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал 10 результативных передач.

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