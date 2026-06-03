В МИД РФ отреагировали на выход жены Сафонова с российским флагом после финала ЛЧ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала инцидент с появлением жены голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова на поле после финала Лиги чемпионов УЕФА с российским флагом. Марина Кондратюк, жена Сафонова, вышла к мужу облачённой в российский флаг во время празднования после победы парижан в Лиге чемпионов — 2025/2026. 30 мая французский гранд одолел лондонский «Арсенал» (4:3, 1:1 пен.) в финальном матче в Будапеште.

— Жена Сафонова после финала Лиги чемпионов сделала флаг России из подручных средств и вышла с ним на поле. Как оцените этот перформанс?

— Не думаю, что это перформанс. Думаю, что это был искренний порыв человека, который, с одной стороны, видит усилия наших спортсменов, их труд и абсолютно мирный настрой. С другой стороны, остро чувствует, как их унижали все эти годы, как им не давали выступать. Их делали заложниками западных амбиций. Никогда с ними не была знакома. Видела всё это в новостях. Исключительно своё личное мнение сейчас говорю.

Невозможно наблюдать, как эти мордовороты от ультра-либеральной западной антиэлиты уничтожали мировой спорт. Без России мировой спорт невозможен! Конечно, будут попытки что-то проводить. Конечно, будут попытки симулировать некие соревнования. Но всё же стало очевидно. Без мировой спортивной державы, которая называется Россия, которая проводила и зимние, и летние Олимпийские игры, которая дала такое количество невероятных атлетов всему миру, такой тренерский состав, который имеет такие традиции развития спорта внутри страны и за рубежом — невозможно никакого ни олимпизма, ни мирового спортивного движения. Ни в каком плане, — сказала Захарова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.