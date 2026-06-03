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Дидье Дешам высказался о сборной Франции в качестве фаворита чемпионата мира — 2026

Дидье Дешам высказался о сборной Франции в качестве фаворита чемпионата мира — 2026
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал то, что его команду считают одним из фаворитов чемпионата мира – 2026.

«Не хочу отрицать, что мы в числе фаворитов. Но превосходим ли другие страны? Есть семь или восемь команд с такими же амбициями, но только одна сможет их реализовать.

Есть одно важное слово — смирение. На бумаге у нас есть всё необходимое, но в футболе достаточно немного постараться, чтобы дорого за это заплатить. У наших соперников очень высокий уровень, в том числе в нашей группе. Не хочу недооценивать Ирак. Сенегал и Норвегия — очень сильные страны», – приводит слова Дешама RMC Sport.

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