Дидье Дешам высказался о сборной Франции в качестве фаворита чемпионата мира — 2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал то, что его команду считают одним из фаворитов чемпионата мира – 2026.

«Не хочу отрицать, что мы в числе фаворитов. Но превосходим ли другие страны? Есть семь или восемь команд с такими же амбициями, но только одна сможет их реализовать.

Есть одно важное слово — смирение. На бумаге у нас есть всё необходимое, но в футболе достаточно немного постараться, чтобы дорого за это заплатить. У наших соперников очень высокий уровень, в том числе в нашей группе. Не хочу недооценивать Ирак. Сенегал и Норвегия — очень сильные страны», – приводит слова Дешама RMC Sport.