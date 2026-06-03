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Сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира — 2026

Сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира — 2026
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Посол Ирана в Анкаре Мохаммад-Хасан Хабиболлазаде заявил, что сборная Ирана получила визы для участия в чемпионате мира по футболу 2026 года. Турнир пройдёт на территории трёх стран — США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля.

«Визы для игроков национальной команды Ирана были выданы в течение 48 часов, минуя необходимость в физическом присутствии игроков и в снятии у них отпечатков пальцев в мексиканском посольстве», — приводит слова Хабиболлазаде IRIB.

Напомним, из-за вооружённого конфликта Ирана с США участие иранской команды в первенстве планеты было под вопросом. Изначально предполагалось, что база иранцев будет находиться в американском штате Аризона, однако из-за угроз безопасности своей сборной иранская сторона обратилась к ФИФА за разрешением о переносе тренировочной базы в Мексику. Позже президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж сообщил, что ходатайство было удовлетворено.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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