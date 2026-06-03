«Арсенал» и «Бавария» ведут борьбу за защитника «Айнтрахта» — Конур

Лондонский «Арсенал» и мюнхенсккая «Бавария» проявляют интерес к 23-летнему защитнику франкфуртского «Айнтрахта» и сборной Германии Натаниэлю Брауну. Об этом сообщает журналист и инсайдер Экрем Конур в соцсети.

По информации источника, между клубами разгорается борьба за игрока. После того как главный тренер национальной сборной Германии Юлиан Нагельсман включил Брауна в состав команды на чемпионат мира, интерес к нему значительно возрос. Оба клуба рассматриваются как главные претенденты на защитника, и «Айнтрахт» осознаёт, что уход Брауна неизбежен. Тем не менее клуб чётко обозначил свою позицию, заявив, что не отпустит игрока менее чем за € 80 млн.

В текущем сезоне Браун провёл 42 матча за «Айнтрахт», забив четыре гола и сделав шесть результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 40 млн.