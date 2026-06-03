Нидерланды — Алжир: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 21:00

Сегодня, 3 июня, состоится товарищеский матч между сборными Нидерландов и Алжира. Игра пройдёт на стадионе «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Национальные команды Нидерландов и Алжира примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Сборная Нидерландов выступит в группе F, её соперниками станут Япония, Швеция и Тунис. Алжир сыграет в группе J с национальными командами Аргентины, Иордании и Австрии.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.