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Нидерланды — Алжир: онлайн-трансляция товарищеского матча 2026 начнется в 21:00

Нидерланды — Алжир: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 21:00
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Сегодня, 3 июня, состоится товарищеский матч между сборными Нидерландов и Алжира. Игра пройдёт на стадионе «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
03 июня 2026, среда. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Алжир
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Национальные команды Нидерландов и Алжира примут участие в чемпионате мира 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Сборная Нидерландов выступит в группе F, её соперниками станут Япония, Швеция и Тунис. Алжир сыграет в группе J с национальными командами Аргентины, Иордании и Австрии.

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года.

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