Ла Лига объявила имя лучшего тренера по итогам сезона

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик был признан лучшим тренером чемпионата Испании по итогам сезона-2025/2026. Об этом сообщила пресс-служба Ла Лиги в соцсети.

Для Флика это признание стало вторым подряд. В голосовании за звание лучшего тренера он обошёл тренера «Хетафе» Хосе Бордаласа и главного тренера «Вильярреала» Марселино Тораля.

Под руководством Флика каталонский клуб завоевал чемпионский титул второй сезон подряд, набрав 94 очка по итогам 38 туров. В завершившемся розыгрыше Ла Лиги «Барселона» потерпела всего шесть поражений и стала самой результативной командой турнира, забив 95 мячей.

Флик возглавляет «Барселону» с мая 2024 года. Контракт специалиста с каталонским клубом действует до июня 2028 года с опцией продления ещё на один сезон.