Стала известна сумма, за которую «Милан» готов продать Рафаэла Леау

«Милан» готов продать португальского вингера Рафаэла Леау за сумму около € 50 млн, сообщает Corriere dello Sport. Ранее футболист заявил, что покинет клуб по окончании сезона.

По информации источника, ключевым вопросом в этом трансфере для «россонери» будет финансовый, так как клуб хочет получить прибыль. «Милан» готов продать игрока за сумму около € 50 млн, а минимальная сумма, необходимая для включения прироста капитала в баланс, составляет около € 11 млн.

Отмечается, что сам Рафаэл хотел бы играть в АПЛ, но не откажется и от предложений из Испании и Германии. В прошлом году им интересовались «Бавария» и «Барселона».