Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стала известна сумма, за которую «Милан» готов продать Рафаэла Леау

Стала известна сумма, за которую «Милан» готов продать Рафаэла Леау
Комментарии

«Милан» готов продать португальского вингера Рафаэла Леау за сумму около € 50 млн, сообщает Corriere dello Sport. Ранее футболист заявил, что покинет клуб по окончании сезона.

По информации источника, ключевым вопросом в этом трансфере для «россонери» будет финансовый, так как клуб хочет получить прибыль. «Милан» готов продать игрока за сумму около € 50 млн, а минимальная сумма, необходимая для включения прироста капитала в баланс, составляет около € 11 млн.

Отмечается, что сам Рафаэл хотел бы играть в АПЛ, но не откажется и от предложений из Испании и Германии. В прошлом году им интересовались «Бавария» и «Барселона».

Материалы по теме
Рафаэл Леау заявил о намерении покинуть предстоящим летом «Милан» и Серию А — Sport TV
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android