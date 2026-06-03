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«Интер» заинтересован в подписании Джанлуки Манчини

«Интер» заинтересован в подписании Джанлуки Манчини
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ФК «Интер» заинтересован в подписании защитника «Ромы» Джанлуки Манчини. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

В данный момент переговоры итальянца со своим клубом зашли в тупик. Если ситуация не изменится в ближайшие недели, «Интер» будет готов сделать официальное предложение по игроку.

Также миланский клуб продолжает следить за защитником «Удинезе» Умаром Соле. По мнению руководства и главного тренера клуба Кристиана Киву, оба игрока могут стать идеальным усилением обороны перед предстоящим сезоном.

Контракт Манчини с «Ромой» действует до июня 2027 года. В сезоне-2025/2026 в Серии А он сыграл в 36 встречах, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

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