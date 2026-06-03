Ван дер Варт — о России на ЧЕ-2008: вся эта допинговая история… Мы больше не справлялись
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Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт вспомнил матч с национальной командой России на чемпионате Европы 2008 года. Подопечные Гуса Хиддинка победили со счётом 3:1, забив два гола в дополнительное время.
ЧЕ-2008 - финальный раунд . 1/4 финала
21 июня 2008, суббота. 22:45 МСК
Нидерланды
Окончен
1 : 3
ДВ
Россия
0:1 Павлюченко – 56' 1:1 ван Нистелрой – 86' 1:2 Торбинский – 112' 1:3 Аршавин – 116'
«Пересмотрите тот матч ещё раз. Поверьте мне: каждый мяч просто пролетал мимо. В Базеле было +40°C, мы были совершенно разбиты. Началось дополнительное время, а они были как новенькие.
Ладно. Мы не должны этого говорить, но вся эта допинговая история в России… Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмём их. А Аршавин снова стал бегать как на первой минуте. Мы больше не справлялись», — приводит слова ван дер Варта Sportnieuws.nl.
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