Ван дер Варт — о России на ЧЕ-2008: вся эта допинговая история… Мы больше не справлялись

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт вспомнил матч с национальной командой России на чемпионате Европы 2008 года. Подопечные Гуса Хиддинка победили со счётом 3:1, забив два гола в дополнительное время.

«Пересмотрите тот матч ещё раз. Поверьте мне: каждый мяч просто пролетал мимо. В Базеле было +40°C, мы были совершенно разбиты. Началось дополнительное время, а они были как новенькие.

Ладно. Мы не должны этого говорить, но вся эта допинговая история в России… Мы прессинговали и думали, что вот-вот дожмём их. А Аршавин снова стал бегать как на первой минуте. Мы больше не справлялись», — приводит слова ван дер Варта Sportnieuws.nl.