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Де ла Фуэнте — о фаворитах ЧМ: за ИИ будущее, но больше ценю, что говорят профессионалы

Де ла Фуэнте — о фаворитах ЧМ: за ИИ будущее, но больше ценю, что говорят профессионалы
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что в определении фаворитов чемпионата мира больше доверяет людям, чем ИИ-моделям. Ранее суперкомпьютер Opta назвал испанскую команду фаворитом ЧМ-2026, оценив её шансы на титул в 16,1%.

«За искусственным интеллектом будущее – считаю, это фантастика, но больше доверяю людям. Больше ценю то, что говорят профессионалы или СМИ.

По-моему, этот чемпионат мира исторический, потому что шанс [на победу] есть у многих команд – у Франции, Англии, Аргентины, Бразилии, Марокко, Испании, Португалии, Сенегала… Это будет очень тяжёлый чемпионат мира, чувствуем, что можем побороться за титул», – приводит слова де ла Фуэнте Marca.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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