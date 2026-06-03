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«Бавария» стала лучшим клубом по рейтингу УЕФА перед сезоном-2026/2027

«Бавария» стала лучшим клубом по рейтингу УЕФА перед сезоном-2026/2027
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Мюнхенская «Бавария» заняла первое место в рейтинге УЕФА перед сезоном-2026/2027. Второе место занял мадридский «Реал», замыкает тройку лучших французский «ПСЖ».

Рейтинг основывается на результатах клубов в европейских турнирах, начиная с сезона-2021/2022. В каждом из последних пяти сезонов «Бавария» выходила в четвертьфиналы Лиги чемпионов, а также дважды выходила в полуфиналы, что и обеспечило ей первое место.

Лондонский «Арсенал», суммарно набравший наибольшее количество очков в сезоне-2025/2026, занял седьмое место. Самый большой прорыв совершила «Астон Вилла», которая поднялась на 29 позиций и заняла 17-е место.

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