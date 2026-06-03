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Флорентино Перес: в четверг объявлю о первом громком трансфере «Реала»

Флорентино Перес: в четверг объявлю о первом громком трансфере «Реала»
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Президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что в четверг объявит о крупном трансфере мадридского клуба на следующий сезон.

«В этот четверг объявлю о первом громком трансфере «Реала» на следующий сезон. Все знают, в чём заключается мой спортивный проект – иметь в составе лучших игроков и продолжать побеждать», – приводит слова Переса AS со ссылкой на El Español.

По итогам минувшего сезона мадридский клуб занял второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 86 очков.

Ранее мадридский «Реал» объявил дату проведения президентских выборов, которые состоятся в воскресенье, 7 июня. В выборах примут участие два кандидата — действующий президент Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

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