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Экс-тренер «Лилля» Бруно Женезио подписал контракт с «Марселем» до 2028 года — Ауна

Экс-тренер «Лилля» Бруно Женезио подписал контракт с «Марселем» до 2028 года — Ауна
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Французский специалист Бруно Женезио подписал контракт с «Марселем» до 2028 года, сообщает инсайдер Санти Ауна в соцсети.

По информации источника, Женезио согласился возглавить «Марсель», обе стороны уже согласовали условия личного контракта, который рассчитан на два полных сезона, до июня 2028 года. В соглашение также включена опция продления контракта ещё на один сезон.

Сообщается, что все официальные формальности будут улажены в ближайшее время. Как только документы будут подписаны, клуб сделает публичное объявление о назначении. Женезио имеет опыт работы в Лиге 1 и ранее занимал пост главного тренера «Лилля», который покинул в мае 2026 года.

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