ESPN составил рейтинг лучших молодых футболистов ЧМ-2026

Издание ESPN опубликовало список лучших футболистов до 21 года, которые примут участие в чемпионате мира — 2026. Первое место рейтинга занял фланговый нападающий сборной Испании Ламин Ямаль.

Полностью топ-10 лучших молодых футболистов ЧМ-2026 по версии ESPN выглядит следующим образом:

Ламин Ямаль (18 лет, Испания). Арда Гюлер (21 год, Турция). Жоау Невеш (21, Португалия). Пау Кубарси (19 лет, Испания). Нико Пас (21 год, Аргентина). Дезире Дуэ (21 год, Франция). Кенан Йылдыз (21 год, Турция). Уоррен Заир-Эмери (20 лет, Франция). Ленарт Карл (18 лет, Германия). Ян Диоманд (19 лет, Кот-д'Ивуар).

В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.