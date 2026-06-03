ESPN составил рейтинг лучших молодых футболистов ЧМ-2026
Издание ESPN опубликовало список лучших футболистов до 21 года, которые примут участие в чемпионате мира — 2026. Первое место рейтинга занял фланговый нападающий сборной Испании Ламин Ямаль.
Полностью топ-10 лучших молодых футболистов ЧМ-2026 по версии ESPN выглядит следующим образом:
- Ламин Ямаль (18 лет, Испания).
- Арда Гюлер (21 год, Турция).
- Жоау Невеш (21, Португалия).
- Пау Кубарси (19 лет, Испания).
- Нико Пас (21 год, Аргентина).
- Дезире Дуэ (21 год, Франция).
- Кенан Йылдыз (21 год, Турция).
- Уоррен Заир-Эмери (20 лет, Франция).
- Ленарт Карл (18 лет, Германия).
- Ян Диоманд (19 лет, Кот-д'Ивуар).
В финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года примут участие 48 сборных. Соревнования пройдут с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.
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