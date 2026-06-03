Моуринью хочет видеть защитника «Арсенала» в «Реале» — де Мон

Тренер Жозе Моуринью, чьё назначение в «Реал» ожидается в ближайшее время, обозначил первый трансферный приоритет — португальский специалист попросил мадридский клуб подписать защитника «Арсенала» Риккардо Калафьори. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в соцсети.

По данным источника, Моуринью впечатлила универсальность игрока — Калафьори способен действовать как в центре обороны, так и на левом фланге. В минувшем сезоне футболист провёл за «Арсенал» 36 матчей во всех турнирах, забив один гол и отдав три результативные передачи. Согласно данным Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет € 55 млн.