Гаттузо приехал на встречу с руководством «Лацио» — Corriere dello Sport

Дженнаро Гаттузо приехал на встречу с руководством «Лацио», сообщает Corriere dello Sport. Ранее появилась информация, что бывший главный тренер сборной Италии близок к тому, чтобы сменить в римском клубе Маурицио Сарри.

По информации источника, днём в среду Гаттузо приехал на тренировочную базу «Лацио», чтобы встретиться с руководством клуба и согласовать последние детали своего контракта. Отмечается, что Гаттузо также обсуждал с руководством «Лацио» формирование состава и трансферную стратегию. Утверждается, что тренер уже пообщался с некоторыми футболистами команды.

48-летний Гаттузо покинул сборную Италии после поражения в финале отбора к чемпионату мира — 2026 от национальной команды Боснии и Герцеговины (1:1, 1:4 пен.). Италия в третий раз подряд пропустит первенство планеты.

По итогам сезона-2025/2026 «Лацио» занял девятое место в итальянской Серии А, набрав 54 очка.