Фёдор Кудряшов госпитализирован после того, как въехал в машину скорой помощи на мотоцикле

Экс-футболист сборной России, а также московского «Спартака» и ряда других клубов Фёдор Кудряшов госпитализирован после столкновения с машиной скорой помощи. Бывший спортсмен управлял мотоциклом. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

По информации издания, Кудряшов травмировал руку, его госпитализировали с места ДТП, которое произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Сейчас мужчина находится в состоянии средней тяжести, за ним наблюдают медики НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского.

Кудряшов четыре раза становился серебряным призёром чемпионата России. За сборную России защитник отыграл 48 матчей.