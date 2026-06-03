Дешам рассказал о самом болезненном поражении в финале со сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам назвал поражение в финале чемпионата мира — 2022 самым болезненным в своей карьере. Тогда французы в финале уступили Аргентине в серии пенальти (3:3, 4:2 пен.).

«Не люблю говорить о сожалениях, скорее об очень сильных разочарованиях. [Поражение в финале чемпионата Европы] в 2016 году во Франции причиняет боль, потому что мы не выигрывали титулов с 2000 года. К счастью, многие игроки остались до 2018 года. Финал в Дохе тоже очень болезненный, потому что стать чемпионом мира — это высшее достижение.

Оглядываясь назад, понимаю, что оба финала были болезненными, потому что они сложились не в нашу пользу с очень небольшим отрывом. На заседании ФИФА я даже узнал, что гол Португалии [в финале Евро-2016] не был бы засчитан, если бы тогда работал VAR, из-за нарушения в начале атаки. Это не меняет общей картины. Если бы мне пришлось выделить что-то одно, я бы назвал 2022 год, потому что это была упущенная возможность глобального масштаба», – приводит слова Дешама RMC Sport.