Представитель Кудряшова раскрыл подробности ДТП, из-за которого экс-игрок попал в больницу

Елена Болотова, представитель экс-футболиста сборной России Фёдора Кудряшова, раскрыла подробности ДТП, из-за которого бывший спортсмен оказался в больнице.

«Фёдор пока в больнице, его осматривают. Единственная проблема у него с рукой. Также он проходит дополнительное медицинское обследование.

На самом деле, скорая срочно разворачивалась через две сплошные на Кутузовском проспекте и врезалась в него, он ехал на большой скорости. В целом с Фёдором всё нормально. Сейчас нужно посмотреть что с рукой», — приводит слова Болотовой «Матч ТВ».

Ранее телеграм-канал «Mash на спорте» сообщил, что Кудряшов госпитализирован после столкновения с машиной скорой помощи. Бывший спортсмен управлял мотоциклом. Мужчина находится в состоянии средней тяжести.