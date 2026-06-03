Рональдо Рудольфович прошёл просмотр в академии «Спартака»

Сегодня, 3 июня, в академии футбольного клуба «Спартак» прошёл просмотр 12‑летний Мелитонян Рональдо Рудольфович (2012 г. р.), который произвёл положительное впечатление на тренерский штаб и скаутов клуба.

Рональдо, уроженец Сочи, занимается в школе Романа Зобнина — именно Зобнин выступил инициатором приглашения юного игрока на просмотр. Спортсмен принял участие в товарищеском матче за команду «Спартака» 2012 года рождения и оставил хорошее впечатление. Один из скаутов охарактеризовал Мелитоняна как «сильного» игрока.

Примечательно, что с самого детства Рональдо носит форму сборной Португалии с №7 — таким же, какой носит нападающий Криштиану Роналду.

Ранее в академии «Спартака» проходил просмотр другой перспективный юный футболист — Месси Жмырь. По результатам оценки скауты продолжат наблюдение за 11‑летним спортсменом, однако на текущий момент он не зачислен в состав академии. В ходе просмотра Жмырь выступил на позиции вратаря, хотя ранее играл в полузащите.