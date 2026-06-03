«Хоффенхайм» купил вингера сборной Австрии Виммера у «Вольфсбурга»

Австрийский полузащитник Патрик Виммер стал игроком «Хоффенхайма», сообщает пресс-служба клуба. Стороны подписали контракт до 2031 года.

Ранее 25-летний вингер выступал за «Вольфсбург». В минувшем сезоне Бундеслиги Виммер провёл 25 матчей, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Также на его счету две игры в Кубке Германии и три голевых паса. Рыночная стоимость футболиста, согласно данным Transfermarkt, составляет € 12 млн.

По итогам сезона-2025/2026 «Хоффенхайм» занял пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 61 очко. «Вольфсбург» заработал 29 очков и расположился на 16-м месте, попав в зону стыков.