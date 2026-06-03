Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Хоффенхайм» купил вингера сборной Австрии Виммера у «Вольфсбурга»

«Хоффенхайм» купил вингера сборной Австрии Виммера у «Вольфсбурга»
Комментарии

Австрийский полузащитник Патрик Виммер стал игроком «Хоффенхайма», сообщает пресс-служба клуба. Стороны подписали контракт до 2031 года.

Ранее 25-летний вингер выступал за «Вольфсбург». В минувшем сезоне Бундеслиги Виммер провёл 25 матчей, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Также на его счету две игры в Кубке Германии и три голевых паса. Рыночная стоимость футболиста, согласно данным Transfermarkt, составляет € 12 млн.

По итогам сезона-2025/2026 «Хоффенхайм» занял пятое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 61 очко. «Вольфсбург» заработал 29 очков и расположился на 16-м месте, попав в зону стыков.

Материалы по теме
«Ливерпуль» ведёт переговоры о трансфере вингера «Хоффенхайма» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android