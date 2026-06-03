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Экс-форвард «Торпедо» Калмыков: мой уход из клуба выглядел не очень красиво

Экс-форвард «Торпедо» Калмыков: мой уход из клуба выглядел не очень красиво
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Нападающий костромского «Спартака» Амур Калмыков рассказал о времени, проведённом им в московском «Торпедо». В столичной команде он выступал с 2020 по 2022 год, а в сезоне-2021/2022 стал победителем Первой лиги. В сентябре 2022-го Калмыков и клуб договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному согласию сторон.

Калмыков отметил, что возглавлявший тогда «Торпедо» тренер Николай Ковардаев заявил, что не рассчитывает на игрока уже после разрыва контракта.

— О времени в «Торпедо» что осталось в голове?
— Я один раз там ФНЛ выигрывал. И этот момент ни с чем не сравнить. Была очень дружная команда. Хочется больше запоминать счастливые моменты, чем какие‑то негативные. Но мой уход из «Торпедо» выглядел не очень красиво, — рассказал Калмыков в эфире программы «Третий тайм» на «Матч Премьер».

За чёрно-белых Калмыков провёл 78 матчей, забил 26 мячей и сделал 16 результативных передач. В прошедшем сезоне 32-летний футболист, выступая за «Спартак» и «Родину», забил 15 мячей в Лиге Pari, уступив только нападающему «Факела» Белайди Пуси (16) и форварду «Родины» Артёму Максименко (17).

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