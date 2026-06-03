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Нико Пас может не сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира – 2026

Нико Пас может не сыграть за сборную Аргентины на чемпионате мира – 2026
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Полузащитник итальянского «Комо» Нико Пас может не сыграть за сборную Аргентины на предстоящем чемпионате мира. Об этом сообщает Footmercato.

Травма колена, полученная игроком в матче 36-го тура Серии А с «Вероной» (1:0), оказалась более серьёзной, чем предполагалось изначально. Из-за этого Пас может выбыть из строя на длительное время, а вместо него в национальную команду может быть вызван полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндия.

В Серии А в сезоне-2025/2026 Пас сыграл в 35 матчах, забил 12 голов и отдал шесть голевых передач. Ранее он считался потенциальным игроком основного состава сборной Аргентины на чемпионате мира – 2026.

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