Уличные художники «переименовали» улицу в Париже в честь Сафонова

Уличные художники The True Frame приклеили на здания в Париже наклейки, посвященные футболистам «ПСЖ», стилизованные под таблички, на которых пишутся названия улиц. Данная акция приурочена к победе команды в Лиге чемпионов — 2025/2026.

Всего было переименовано14 улиц, так улица Вьей-дю-Тампль стала называться Матвей-дю-Тампль в честь российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова. Мост Бир-Хакейм стал Бир-Хакими, бульвар Осман — бульваром Усман, а улица Ша-ки-Пеш превратилась в Хвича-ки-Пеш.

Фото: Кадр из видео The True Frame

Напомним, «ПСЖ» в серии пенальти обыграл английский «Арсенал» в финальном матче Лиги чемпионов и во второй раз подряд завоевал трофей. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1. По пенальти парижане оказались сильнее — 4:3. Сафонов отыграл весь матч. Вратарь стал первым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды.