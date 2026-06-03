«Это новая глава». Луис Энрике — о политике «ПСЖ» в предстоящее трансферное окно

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о политике клуба в предстоящее трансферное окно.

«Это новая глава. Будем придерживаться нашего плана. Нам не нужно много игроков, потому что интегрироваться в «ПСЖ» очень сложно. Будем работать над будущим, однако спешить некуда. Нам понадобятся новые игроки, чтобы иметь больше вариантов, но у нас уже есть очень хороший состав. Будем действовать медленно и уверенно», – приводит слова Энрике Footmercato.

Ранее сообщалось, что парижский клуб сейчас проявляет интерес к нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу, нападающему «Борнмута» Эли Крупи и защитнику «Расинг Сантандер» Хорхе Салинасу.