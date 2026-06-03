Суд закрыл дело Лапорты по обвинению в мошенничестве с инвестициями — MD

Суд закрыл дело об обвинении президента «Барселоны» Жоана Лапорты в мошенничестве, сообщает Mundo Deportivo. Напомним, в отношении функционера было подано три иска, касающихся его связей с компанией Core Store, базирующейся в Испании, и CSSB Limited, базирующейся в Гонконге. В качестве подозреваемых по делам также проходят вице-президент «Барселоны» Рафа Юсте и бывшие директора клуба Хавьер Сала-и-Мартин и Жоан Оливер.

Стратегический план CoreStore состоял в том, чтобы вывести клуб «Реус Депортиу» из четвёртого дивизиона испанского футбола во второй, а целью компании CSSB Limited было создание в Китае футбольной академии, вдохновлённой Ла Масией. Лапорта и Оливер были указаны в качестве менеджеров Core Store, последний также был гендиректором «Реус Депортиу» до ликвидации клуба.

По информации источника, провинциальный суд Барселоны принял решение закрыть дело в отношении Лапорты по иску бывшего теннисиста Альберта Рамоса, который в 2016 году инвестировал в проекты € 100 тыс. После того, как проект провалился, Рамос подал в суд на Оливера и его консультанта за мошенничество, утверждая, что тот создал ложную видимость платежеспособности и заставил его поверить в низкий инвестиционный риск. А также использовал имена людей, не имеющих отношения к проекту, включая Лапорту, Юсте и Сала-и-Мартину, чтобы войти в доверие.

Отмечается, что суд отклонил доводы Рамоса, указав на отсутствие доказательств того, что выше упомянутые люди были использованы в качестве приманки для инвестиций. Суд подчеркнул, что проект был реальным, и Рамос получал дивиденды в течение двух лет, а последующий дефолт по обязательствам перед инвесторами произошел из-за «непредвиденных обстоятельств», в том числе исключения «Реус Депортиу» из Профессиональной футбольной лиги в начале 2019 года и последствий пандемии коронавируса.

Также суд постановил, что у Рамоса была информация о статусе проекта, причинах неуплаты и предлагаемой новации по кредиту, что делает «маловероятным» предположение о намеренном обмане. Отмечается, что решение суда по иску Рамоса может повлиять на исход двух других дел в отношении Лапорты, возбуждённых по жалобам инвесторов, вложившихся в те же компании.