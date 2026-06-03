«Настрой боевой». Иван Сергеев — о матче с Буркина‑Фасо

Нападающий московского «Динамо» и сборной России по футболу Иван Сергеев заявил, что команда должна одержать победу над Буркина-Фасо после недавнего поражения от Египта. В пятницу, 5 мая, сборная России проведёт товарищеский матч с Буркина-Фасо на стадионе в Волгограде. Встреча начнётся в 20:00 мск. Ранее россияне потерпели поражение от египтян со счётом 0:1 в выездном матче.

«Каждый день теория. Нам тренерский штаб показывает, как будет играть соперник, во что будет играть, как мы будем действовать. Поэтому интересно, что соперники не повторяются, а каждый раз новая сборная. Будет очень интересно сыграть с африканскими командами: вот Египет, сейчас Буркина‑Фасо.

Настрой будет только на победу, потому что мы сами понимаем, что уступили в Египте. Плюс сейчас будем играть две домашние встречи, первая из них — в Волгограде. Поэтому настрой боевой. Много смотрим, много теорий проводим, а потом уже на тренировках отрабатываем то, что будем делать на футбольном поле в матче с Буркина‑Фасо», — сказал Сергеев в эфире «Матч ТВ».