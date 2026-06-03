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«Манчестер Сити» обсуждает с «Челси» компенсацию за Мареску — Sky Sports

«Манчестер Сити» обсуждает с «Челси» компенсацию за Мареску — Sky Sports
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«Манчестер Сити» и «Челси» обсуждают выплату компенсации за переход Энцо Марески. Об этом сообщает Sky Sports. Ранее появилась информация, что специалист возглавит «горожан», сменив Хосепа Гвардиолу.

По информации источника, «Манчестер Сити» надеется достигнуть договорённости относительно суммы компенсации на этой неделе. Отмечается, что трёхлетний контракт с тренером ещё не до конца согласован, но всё должно быть улажено в ближайшие дни. На данный момент обсуждается, когда Мареска будет официально назначен, состав его тренерского штаба и другие мелкие детали.

Напомним, итальянский специалист возглавлял «Челси» с июня 2024-го по январь 2026-го.

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