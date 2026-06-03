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Видео: футболистки ЖФК «Нэгохян» расплакались во время встречи с Ким Чен Ыном

Видео: футболистки ЖФК «Нэгохян» расплакались во время встречи с Ким Чен Ыном
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Высший руководитель Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын посетил тренировку ЖФК «Нэгохян». Ранее северокорейская команда впервые в истории выиграла азиатскую Лигу чемпионов.

Футболистки «Нэгохян» эмоционально отреагировали на встречу с лидером государства. Некоторые из них не смогли сдержать слёз.

Ранее «Нэгохян» стал победителем женской Лиги чемпионов Азии, обыграв в финале японский «Токио Верди Белецца» со счётом 1:0. Решающий матч турнира прошёл в южнокорейском Сувоне. Впервые Южную Корею посетил женский футбольный клуб из КНДР.

Напомним, в марте 2026 года Ким Чен Ын с его партией выиграл парламентские выборы и получил 99,93% голосов избирателей.

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