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Лугано: для Роналду будут назначать пенальти на ЧМ, как и для Месси в Катаре

Лугано: для Роналду будут назначать пенальти на ЧМ, как и для Месси в Катаре
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Бывший капитан сборной Уругвая Диего Лугано ответил на вопрос, какая сборная может стать чемпионом мира в 2026 году.

«Думаю, что Бразилия… О ней много говорят, это южноамериканская команда, на которую возлагают самые высокие ожидания, и она постепенно совершенствуется. Я определённо выбираю её.

У Португалии чуть больше шансов, потому что для Криштиану Роналду будут назначать пенальти, как и для Месси в Катаре. Такова реальность. Кроме того, Португалия – качественная команда. Со всей этой энергией она вполне могла бы стать чемпионом мира», – приводит слова Лугано Infobae.

Турнир пройдёт в трёх странах — США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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