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«Кристал Пэлас» близок к назначению Пьера Сажа из «Ланса» — Скира

«Кристал Пэлас» близок к назначению Пьера Сажа из «Ланса» — Скира
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«Кристал Пэлас» близок к назначению на пост нового главного тренера клуба наставника «Ланса» Пьера Сажа. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём аккаунте в социальной сети Х.

По информации инсайдера, лондонский клуб предложил французскому специалисту контракт до 2029 года.

Напомним, главный тренер «орлов» Оливер Гласнер покинул клуб по окончании нынешнего сезона. «Кристал Пэлас» финишировал на 15-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Также клуб выиграл Лигу конференций УЕФА.

В сезоне-2025/2026 «Ланс» под руководством Пьера Сажа стал обладателем Кубка Франции, а также вышел в Лигу чемпионов, заняв второе место в таблице Лиги 1.

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