Форвард «Реала» Эндрик назвал своего футбольного кумира

Нападающий мадридского «Реала» Эндрик назвал экс-форварда «сливочных» Криштиану Роналду своим футбольным кумиром.

«Криштиану всегда был моим футбольным кумиром — я внимательно следил за его карьерой в разных клубах. Он вдохновлял не только меня, но и многих других ребят. Очень надеюсь, что он продолжит играть — хочу и дальше наблюдать за ним и перенимать его опыт. А когда Криштиану перешёл в «Реал», моё желание стать игроком этого клуба стало ещё сильнее — ведь там выступали выдающиеся бразильские футболисты, а теперь и мой кумир», — приводит слова Эндрика Madrid Xtra в соцсети.

Эндрик начал выступать за «Реал» с августа 2024 года. Контракт форварда с мадридским клубом рассчитан до лета 2030 года. Криштиану Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.