Ямаль — самый дорогой игрок мира по версии CIES, Холанд — второй, Мбаппе — третий

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов мира. Список состоит из 100 игроков. Трансферная стоимость футболистов оценивалась на основе собственной статистической модели CIES. Возглавил рейтинг 18-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль.
Топ-20 выглядит следующим образом:
1. Ламин Ямаль («Барселона») – € 358,1 млн;
2. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – € 227,3 млн;
3. Килиан Мбаппе («Реал») – € 165,7 млн;
4. Майкл Олисе («Бавария») – € 140,5 млн;
5. Морган Роджерс («Астон Вилла») – € 136,8 млн;
6. Дезире Дуэ («ПСЖ») – € 133,2 млн;
7. Кенан Йылдыз («Ювентус») – € 133 млн;
8. Нико О'Райли («Манчестер Сити») – € 125 млн;
9. Арда Гюлер («Реал») – € 124,8 млн;
10. Пау Кубарси («Барселона») – € 124,6 млн;
11. Флориан Вирц («Ливерпуль») – € 124,1 млн;
12. Педри («Барселона») – € 120,6 млн;
13. Джуд Беллингем («Реал») – € 120,3 млн;
14. Ян Диоманд («РБ Лейпциг») – € 118,7 млн;
15. Уго Экитике («Ливерпуль») – € 118,3 млн;
16. Жоау Невеш («ПСЖ») – € 117,1 млн;
17. Фермин Лопес («Барселона») – € 115,9 млн;
18. Эстевао («Челси») – € 113,4 млн;
19. Дин Хёйсен («Реал») – € 112 млн;
20. Букайо Сака («Арсенал») – € 111,2 млн.
Коул Палмер из «Челси» занял 21-е место (€ 110,6 млн), Хулиан Альварес («Атлетико», € 109,6 млн) – 22-е, Хвича Кварацхелия («ПСЖ», € 100,9 млн) – 26-е, Винисиус Жуниор («Реал», € 83,8 млн) – 50-е.