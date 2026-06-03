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Матчи чемпионата мира — 2026 будут приостанавливать из-за молний

Матчи чемпионата мира — 2026 будут приостанавливать из-за молний
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Матчи чемпионата мира — 2026 будут приостанавливаться из-за молний в соответствии с протоколом США по грозам. Согласно документу, матч должен быть приостановлен, если в радиусе восьми миль от стадиона обнаружена молния. В такой ситуации игроки покидают поле, а зрителей эвакуируют в безопасные зоны внутри стадиона.

Прежде чем игра возобновится, от появления последней молнии должно пройти 30 минут. Это может привести к задержкам матчей на несколько часов.

«На стадионах необходимо поддерживать надёжные процедуры управления рисками и эвакуации, включая протоколы действий при грозах и неблагоприятных погодных условиях, соответствующие местному законодательству и передовой международной практике», – говорится в заявлении ФИФА, опубликованном в The Athletic.

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