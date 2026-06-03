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«Галатасарай» предлагает Леау € 10 млн в год, «Милан» хочет € 60 млн за вингера — Лонго

«Галатасарай» предлагает Леау € 10 млн в год, «Милан» хочет € 60 млн за вингера — Лонго
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Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау может перейти в «Галатасарай», сообщает журналист Даниэле Лонго в социальной сети Х. Ранее вингер заявил, что покинет итальянский клуб летом.

По информации источника, турецкая команда предлагает футболисту контракт с зарплатой € 8 млн в год и бонусами в размере € 2 млн. Итальянцы потребуют за трансфер игрока около € 60 млн.

В минувшем сезоне 26-летний португалец провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми голами и тремя результативными передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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