«Галатасарай» предлагает Леау € 10 млн в год, «Милан» хочет € 60 млн за вингера — Лонго

Португальский нападающий «Милана» Рафаэл Леау может перейти в «Галатасарай», сообщает журналист Даниэле Лонго в социальной сети Х. Ранее вингер заявил, что покинет итальянский клуб летом.

По информации источника, турецкая команда предлагает футболисту контракт с зарплатой € 8 млн в год и бонусами в размере € 2 млн. Итальянцы потребуют за трансфер игрока около € 60 млн.

В минувшем сезоне 26-летний португалец провёл 31 матч во всех турнирах, в которых отметился 10 забитыми голами и тремя результативными передачами. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.